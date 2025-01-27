Bandırma Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Özel Etkinlik

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenledi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe ilişkin Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar için düzenlenen yarıyıl şenliği, renkli aktiviteler ve eğlence dolu anlarla dolup taştı. Etkinlik kapsamında yüz boyama atölyeleriyle çocuklar diledikleri gibi rengarenk figürlerle süslendi. Akrobatik gösteriler, izleyenleri hayran bırakırken dans gösterileri ve sahne performansları da keyifli anlar yaşattı. Ayrıca çocuklara balon da hediye edildi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, çocukların tatil sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara keyifli anılar bırakmak bizim en büyük önceliğimiz. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.