Bandırma'da 19 Mayıs Coşkusu, Gün Boyu Süren Etkinliklerle Zirveye Ulaştı
20.05.2026 11:18  Güncelleme: 12:14
(BALIKESİR)- Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gün boyu düzenlenen etkinlikler ve kortej yürüyüşüyle kutlandı. Bandırma Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar ve gençler bayram sevincini sokaklara taşıdı.

Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne yoğun katılım sağlanırken, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüdü. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Yüksek Sadakat konseri ise bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

19 MAYIS'IN TARİHİ ÖNEMİNE VURGU

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın taşıdığı tarihi öneme vurgu yaptı. Mirza, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, gençliğin coşkusuyla Bandırma sokaklarında kortejimiz ile kutladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, kortej yürüyüşümüzde gençlerimizle birlikte aynı inanç ve kararlılıkla adımlar attık. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, sahnede Yüksek Sadakat'in güçlü yorumuyla, meydanlarda ise gençlerimizin heyecanıyla buluştuk" diye konuştu.

Cumhuriyetin değerlerine ve gençliğe olan inancına vurgu yapan Başkan Mirza, "Laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye idealini yaşatmaya; Cumhuriyetimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Bu özel günde bizlerle aynı coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet'in izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:20:41.
