Bandırma'da İftar Programı: Dayanışma ve Kardeşlik Mesajları Verildi

Güncel

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, hayırseverlerin desteğiyle vatandaşlar ile bir araya gelindi.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, hayırsever Baştaş Grup'un destekleriyle vatandaşlarla bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu arttırmak amacıyla gerçekleştilen buluşmada, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi. Belediye yetkilileri, desteklerinden dolayı Baştaş Grup'a teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurguladı.

Bandırma Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar programlarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.