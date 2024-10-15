Bandırma'da Kültür Merkezi ve Kent Lokantası Yenilendi

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tunç Başaran Kültür Merkezi'nin iç ve dış cephesi yenilendi.

Bandırma Belediyesi, Tunç Başaran Kültür Merkezi'nin iç ve dış cephesini yeniledi. Kültür merkezinin iç ve dış cephe boyama işlemleri tamamlanarak, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Kent Lokantası projesi hızla devam ediyor

Eski Hal Binası'nın içinde yapımı devam eden Kent Lokantası projesinin de dış cephe boyama işlemi tamamlandı. Tarihi dokunun korunarak modernize edildiği çalışmada, bina estetik ve şehrin kimliğine uygun bir görünüme kavuştu. Kent Lokantası projesinin iç mekan düzenlemeleri ise hız kesmeden devam ediyor.