Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
İnönü Caddesi'nde yürüyen Z.Y'ye (34), karşıya geçmeye çalışırken T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı - Son Dakika
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
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