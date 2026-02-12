Bandırma'da "Sevgililer Günü Alışveriş Günleri" Başladı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, "Sevgililer Günü Alışveriş Günleri" kapsamında 12-14 Şubat günlerinde üretici kadınların el emeği ürünlerini Eski Belediye Binası'nda vatandaşlarla buluşturuyor.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "Sevgililer Günü Alışveriş Günleri" bugün başladı. Eski Belediye Binası'nda kurulan stantlarda üretici kadınların el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Dursun Mirza, kadın emeğini destekleyen ve dayanışmayı güçlendiren bu tür organizasyonların önemine dikkati çekti. Etkinlikte hem üretici kadınlarla hem de vatandaşlarla bir araya gelen Mirza, yerel üretimin ve kadın girişimciliğinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Mirza, tüm Bandırmalıları Eski Belediye Binası'nda devam eden Alışveriş Günleri'ne davet ederek, "Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Sevgililer Günü'ne kadar açık olacak etkinlikte; takıdan tekstile, hediyelik eşyadan dekoratif ürünlere kadar birçok farklı el yapımı ürün ziyaretçileri bekliyor. Özellikle 14 Şubat öncesinde hediye almak isteyen vatandaşlar için etkinlik önemli bir alternatif sunuyor.

Etkinlik ile hem yerel ekonomiye katkı sağlamak hem de kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak hedefleniyor.