Bandırma'da Ziraat Fakültesi Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Ziraat Fakültesi Lansmanı Yapıldı

Bandırma Onyedi Eylul Üniversitesi tarafından kurulan Ziraat Fakültesi'nin lansman programında Belediye Başkanı Dursun Mirza, fakültenin tarımsal kalkınma için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

18.02.2025 11:38  Güncelleme: 12:44
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(BALIKESİR)- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından kurulan Ziraat Fakültesi'nin lansman programına katılan Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Belediye olarak, fakülte ile iş birliği içinde çalışarak tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından kurulan Ziraat Fakültesi'nin lansman programına katıldı. Kentin tarımsal potansiyelini güçlendirmeyi hedefleyen fakültenin tanıtım toplantısında, akademisyenler, yerel yöneticiler, çiftçiler, iş adamları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Mirza, ilçenin tarım alanındaki önemine vurgu yaparak, "Ziraat fakültemizin kurulması, bölgedeki tarımsal üretimi bilimsel temellere dayandıracak ve çiftçilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Belediye olarak, fakülte ile iş birliği içinde çalışarak tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında fakültenin eğitim ve araştırma faaliyetleri tanıtılırken, bölge tarımına yönelik projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bandırma Belediyesi'nin, tarımsal üretimi destekleyen projelerle ziraat fakültesi ile ortak çalışmalara hazır olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Dursun Mirza, Bandırma, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

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