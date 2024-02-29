Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

29.02.2024 13:07
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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