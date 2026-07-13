Bangkok\'ta Bar Yangını: 27 Ölü

BANGKOK, 13 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki Lat Phrao Caddesi yakınlarında bulunan barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

Tayland medyasının bildirdiğine göre, pazar günü yerel saatle 23.57 sularında başlayan yangın, müdahale çalışmalarının ardından söndürüldü. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaralılardan 22'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.