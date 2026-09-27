Bangkok Valisi'nin kararıyla 50 bölgenin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi

Bangkok Valisi'nin kararıyla 50 bölgenin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt'un imzaladığı kararla, başkentteki 50 bölgenin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Kentte 26 Eylül 2026'da sel suları içinde ilerleyen araçlar görüntülendi.
BANGKOK, 27 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularının içinde ilerleyen araçlar, 26 Eylül 2026.
Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt tarafından imzalanan karara göre, başkentin 50 bölgesinin tamamı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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