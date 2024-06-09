Bangladeş, 2024 Ağaç Fuarı ile büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı - Son Dakika
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Bangladeş, 2024 Ağaç Fuarı ile büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı

Bangladeş hükümeti, ülke genelinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Her yıl düzenlenen kampanya kapsamında bu muson mevsiminde 80 milyondan fazla fidan dikilmesi hedefleniyor. Başbakan Şeyh Hasina, Ulusal Ağaç Dikme Kampanyası ve 2024 Ağaç Fuarı'nın açılışını yaparak herkesi fidan dikmeye ve yetiştirmeye çağırdı. Kampanya, Bangladeş'in iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunması ve çevrenin korunması için önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

09.06.2024 11:58
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ÇEKİM TARİHİ: 6 Haziran 2024

2024 Ağaç Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Bangladeş hükümeti, Çarşamba günü ülke genelinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Her yıl düzenlenen kampanya kapsamında bu muson mevsiminde 80 milyondan fazla fidan dikilmesi hedefleniyor.

Bangabandhu Uluslararası Konferans Merkezi'nde Ulusal Ağaç Dikme Kampanyası ve 2024 Ağaç Fuarı ile Dünya Çevre Günü ve 2024 Çevre Fuarı'nın açılışını Başbakan Şeyh Hasina yaptı.

Herkesi fidan dikmeye ve yetiştirmeye çağıran Hasina, Bangladeş'in iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini ve hükümetinin bu konuda harekete geçmeye kararlı olduğunu söyledi.

İlk kez 1994 yılında başlatılan ve bir ay süren yıllık kampanya, yaklaşık 250 nehrin geçtiği ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız olan delta ülkesinde çevreyi korumak için insanları motive eden önemli bir yıllık etkinlik olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, 2024 Ağaç Fuarı ile büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı - Son Dakika

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