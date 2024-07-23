Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki şiddet eylemlerinden muhalefeti sorumlu tuttu

Güncel

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tuttu.

BBC'nin haberine göre Hasina, başkent Dakka'da iş dünyasının liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkede günlerdir süren ve onlarca kişinin ölümüne neden olan "kamuda kontenjan oranı" gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini ifade eden Hasina, "(Sokağa çıkma yasağı) Bunu hiç istemedim. Durumlar düzeldiğinde yasağı kaldıracağız." dedi.

Hasina, protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'nin neden olduğunu savundu.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

AA muhabirinin hastane kaynakları ve yerel muhabirlerden elde ettiği bilgiye göre, gösterilerde 143 kişi ölmüştü.

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.