Bangladeş Dışişleri Bakanı, yabancı diplomatlardan protestolar hakkında açıklama yapmamalarını istedi

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Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, ülkedeki yabancı diplomatlardan, "kamuda kontenjan kararı" protestolarına ilişkin açıklama yapmamalarını istedi.

Bakan Mahmud, basına yaptığı açıklamada "Birçok yabancı misyon, muhtemelen yanlış bilgi edindiğinden dolayı endişelerini dile getirdi." diye konuştu.

Bu yabancı misyonların "protesto adı altında kamu mallarına verilen zararın farkında olmadığını" söyleyen Mahmud, yabancı diplomatlara konuya ilişkin açıklama yapmamaları çağrısında bulundu.

Mahmud, ülkedeki yabancı diplomatları protestolara ilişkin bilgilendirdiğini de kaydetti.

Öte yandan, ülkede ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolarda 2 bini aşkın parti üyesinin "haksız yere" gözaltına alındığını öne sürdü.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ise protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı işyerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Öte yandan, protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 197'ye yükseldiği bildirilmişti.