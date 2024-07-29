Bangladeş'te Avami Birliği Partisi Cemaat-i İslami Partisi'ni yasakladı - Son Dakika
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Bangladeş'te Avami Birliği Partisi Cemaat-i İslami Partisi'ni yasakladı

Bangladeş'te Avami Birliği Partisi önderliğindeki 14 partiden oluşan grup, kamuda kontenjan protestolarında Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci kolunu yasaklama kararı aldı. Başbakan Hasina, Cemaat-i İslami Partisi'ni vandalizm ve kargaşa eylemleriyle suçladı.

29.07.2024 21:54
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Bangladeş'te Avami Birliği Partisi önderliğindeki 14 partiden oluşan grup, kamuda kontenjan protestolarında "vandalizm ve kargaşa ile ülkeyi istikrarsızlaştırmakla" suçladıkları Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci kolunu yasaklama kararı aldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Avami Birliği??????? Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, 14 partinin Başbakan Şeyh Hasina Vecid başkanlığında düzenlediği toplantıya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Quader, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'ni vandalizm ve kargaşa eylemleri yoluyla ülkeyi istikrarsızlaştırmak için komplo kurmakla itham etti.

Obaidul Quader, 14 partinin oy birliğiyle Cemaat-i İslami Partisi'ni ve partinin öğrenci kolunu yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Başbakan Hasina'nın kararın ardından bu konuda harekete geçmeleri için Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına talimat verdiği de aktarıldı.

Diğer yandan, Prothom Alo gazetesinin toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hasina, toplantıdaki konuşmasında, Cemaat-i İslami Partisi ve partinin öğrenci kolunun kamuda kontenjan protestolarındaki "sabotaj, kundakçılık ve polise yapılan saldırıların" arkasında olduğunu savundu. Hasina, elinde bunu destekleyen istihbarat raporu olduğunu belirtti.

Hasina'dan muhalefet partilerine suçlama

Televizyonlardan ulusa seslenen Hasina, 27 Temmuz'da, "kitlesel imha ve kundaklama saldırılarına karışanları" bulması için hükümetine yardım çağrısında bulunmuştu.

Hasina, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Gerçekleri öğrenin. Bangladeş'in neresinde olurlarsa olsunlar, bunlara (devlet mallarının tahrip edilmesi) karışanları bulun. Onları cezalandırmak için işbirliği yapın." demişti.

Başbakan Hasina, BNP ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'ni "ülkenin kalkınmasına zarar vermek ve yurt dışındaki imajını zedelemek için ülke genelinde saldırılar düzenlemekle" suçlamıştı.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

16 Temmuz'da, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Cemaat, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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