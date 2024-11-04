Bangladeş'te Dang Humması Ölümleri Artıyor

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DAKKA, 4 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te Cumartesi günü 10 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm sayısı gerçekleşti ve içinde bulunduğumuz yılda kayda geçen ölüm sayısı 310'a yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı resmi verilere göre Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte 1.348 yeni enfeksiyon kaydedilirken, sivrisinek kaynaklı hastalığın bu yılki toplam vaka sayısı 63.165'e yükseldi.

Dang humması kaynaklı ölümler bu yıl Ekim'de 134, Eylül'de 80, Ağustos'ta 27 ve Temmuz'da 12 olarak kaydedildi.

Bangladeş'te en yüksek yıllık ölüm sayısı, dang hummasına bağlı 1.705 ölümün kayda geçtiği 2023 yılında görülmüştü. Buna karşılık, 2022'de 281, 2019'da ise 179 dang hummasına bağlı ölüm bildirilmişti.

Aedes türü sivrisinekler tarafından bulaştırılan viral bir hastalık olan dang humması, baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı, şişmiş salgı bezleri, kusma ve deri döküntüsü gibi semptomlarla kendini belli ediyor.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadelede kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını artırdı.