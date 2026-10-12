Bangladeş'te dang humması yılbaşından beri 307 kişiyi öldürdü, vakalar 100 bini aştı - Son Dakika
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Bangladeş'te dang humması yılbaşından beri 307 kişiyi öldürdü, vakalar 100 bini aştı

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Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana 307 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yakalanan kişi sayısı 101 bin 442'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte ise 4 kişi öldü ve 2 bin 167 yeni vaka kaydedildi.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana 307 kişi ölürken, hastalığa yakalanan kişi sayısı 100 bini geçti.

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 167 yeni vaka kaydedildi.

Öte yandan yılbaşından bu yana 101 bin 442 kişi dang hummasına yakalandı ve 307 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi ölmüştü.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bangladeş'te dang humması yılbaşından beri 307 kişiyi öldürdü, vakalar 100 bini aştı - Son Dakika
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