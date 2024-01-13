- Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın: 2 kişi öldü, 300 ev kül oldu

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev küle döndü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki gecekondu mahallesi Mollabari'de gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, itfaiye ve Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre yangın faciasında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahallede 300 evin küle döndüğü yangının nedeni henüz bilinmiyor.