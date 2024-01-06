 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bangladeş'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü

Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi trene gerçekleştirilen kundaklama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Trenin 4 vagonu alev alırken yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. Polis saldırganları arıyor. Başbakan Şeyh Hasina olayın araştırılması talimatı verdi. Seçim öncesi gerginlik yaşanan Bangladeş'te 170 milyon seçmen oy kullanacak. Ana muhalefet 48 saatlik grev başlattı.

Bangladeş\'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü
06.01.2024 - 22:57,
Abone Ol

- Bangladeş'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü

DAKKA - Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi trene gerçekleştirilen kundaklama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi tansiyon yükseldi. Başkent Dakka'da yerel saatle 21.00'de bir yolcu treni kundaklandı. Jessore'den başkent Dakka'ya sefer gerçekleştiren treninin 4 vagonu alev alırken yangının kısa sürede treni sardı.

Trende bulunanlar yangını söndürmeye çalıştı, itfaiye ise kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu 2 saatte söndürülebildi. Alev alev yanan trende bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu kaydeden polis saldırganların arandığını söyledi. Dakka Polis Yardımcısı Mohid Uddin olayı seçimlerden önce halkta paniğe yol açmak amacıyla "planlı bir kundaklama" olarak tanımlayarak, "Bu hain saldırıya karışanları bulacağız" dedi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, seçim öncesi yaşanan tren yangının kaza mı kundaklama mı olduğunun araştırılması talimatı verdi.

Bangladeş'te kritik seçim

170 milyon nüfusu bulunan Bangladeş, ülkenin 12'nci genel seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Yeni hükümetin belirleneceği seçimin gergin bir ortamda geçmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak oy verme 8 saat sürecek. Ülke genelinde 119 milyon kayıtlı seçmen, 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanacak. Ülkenin Pakistan'dan ayrıldığı 1971 yılından bu yana Bangladeş'te yapılan 11 seçimden yalnızca 4'ünün "özgür ve adil" olarak gerçekleştirildiği ifade edilirken diğer seçimler sık sık şiddet ve protestoya sahne oldu.

Ana muhalefetten 48 saatlik grev başlattı

Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi ve diğer muhalif gruplar seçimi protesto etme kararı aldı. Muhalefet, Başbakan Hasina'nın 4 kez üst üste iktidara gelme isteğini boykot ediyor. Seçimlere saatler kala ana muhalefet partisi 48 saatlik genel grev başlattı. Muhalefetin 48 saatlik genel grevi, cumartesi günü 06.00 ile Pazartesi 06.00'ya kadar sürecek.

Öte yandan, 100'den fazla muhalefet lideri ve aktivist başkent Dakka'da yürüyüş düzenleyerek halkı da greve katılmaya çağırdı. BNP Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, yürüyüşte gerçekleştirdiği konuşmasında partisinin Hasina'nin istifasını istediğini kaydederek seçimlerin protesto edilmesini gerektiğini savundu. Rizvi, "Hükümet ateşle oynuyor. Hükümet tek taraflı seçim düzenlemek için eski taktiklere başvurdu" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bangladeş, İtfaiye, Uluslararası, Güvenlik, Kaza, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü - Son Dakika


23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı

Son Dakika
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 23:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement