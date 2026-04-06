Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş'te Kızamık Salgını: 113 Çocuk Hayatını Kaybetti

06.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te 6 haftada 113 çocuğun kızamık şüphesiyle öldüğü, acil aşılama kampanyası başlatıldı.

Bangladeş'te 6 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen 113 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde, mart ayı ortasından bu yana kızamık olduğu düşünülen çocuk sayısının 7 bin 600'ü aştığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 6 haftada kızamık şüphesiyle 113 çocuğun yanı sıra, kızamık olduğu doğrulanan 17 çocuğun da yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hükümet, salgına karşı 18 yüksek riskli bölgede 6 ay ile 5 yaş aralığındaki 1,3 milyondan fazla çocuğa yönelik acil aşılama çalışması başlatırken kampanyanın 3 Mayıs'tan itibaren tüm ülkeye yayılması planlanıyor.

Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının hastalığın hızla yayılmasına zemin hazırladığına işaret ediyor.

Halk sağlığı uzmanı Dr. ANM Nuruzzaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu kalabalık ve yoksul bölgelerde daha fazla can kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hükümet, ebeveynleri çocuklarını aşı merkezlerine götürmeye davet ederek zamanında aşılamanın salgını durdurmada en etkili yöntem olduğunu hatırlattı.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:10:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Kızamık Salgını: 113 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.