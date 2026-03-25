Bangladeş'te Otobüs Nehre Düştü

Bangladeş'in Rajbari bölgesinde, feribota giriş yapmaya çalışan ve yaklaşık 40 yolcu taşıyan bir otobüsün Padma Nehri'ne düştüğü bildirildi.
Dhaka Tribune'un haberine göre, yaklaşık 40 kişi taşıyan bir yolcu otobüsü feribota giriş yapmaya çalışırken Padma Nehri'ne düştü.
Kazadan halihazırda 2 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, diğer yolcular için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
