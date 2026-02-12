Bangladeş'te Seçimler Başladı - Son Dakika
Bangladeş'te Seçimler Başladı

12.02.2026 08:05
Halk, geçici hükümeti sonlandırmak için sandık başına gitti. Katılım oranı %55 bekleniyor.

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere sandık başına gitti.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangsthanın (BSS) haberine göre, ülkede 13. parlamento seçimleri ile geçici hükümetin reform paketine ilişkin referandum için oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.

Başkent Dakka dahil ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçmenler oy kullanmak için sandık başlarında kuyruk oluşturdu.

Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranının ise yüzde 55 civarında olması bekleniyor.

Seçimlerde en güçlü iki siyasi partinin Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Cemaat-i İslami Partisi olduğu düşünülüyor.

Seçimlerle birlikte 18 aydır görevde bulunan Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet döneminin sona ermesi bekleniyor.

-Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

