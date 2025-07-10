Bangladeş'te Şeyh Hasina Gıyabında Yargılanacak

Bangladeş'te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in, ülkede geçen yıl düzenlenen kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolüne ilişkin iddianameyi kabul etti.

Hasina'nın protestolardaki rolüne ilişkin suçlamalar, iddianamenin kabulüyle birlikte resmiyet kazanmış oldu.

Hazırlanan iddianamenin kabulüyle, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti başkanlığında görülecek davada, şu anda Hindistan'da bulunan Hasina'nın gıyabında yargılanacağı belirtildi.

Savcılığın, eski Başbakan Hasina'nın suç teşkil edecek ifadeler kullandığı ses kaydını ve diğer belgeleri mahkemeye delil olarak sunduğu aktarıldı.

Hasina'nın, geçen yılki söz konusu protestolara yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle yargılanacağı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından 2024'ün temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.