Bangladeş'te Tekstil İşçileri Protesto Etti

Bangladeş'te polisin işten çıkarmaları ve sektördeki küçülmeyi protesto eden tekstil işçilerine müdahalesinde 2 kişi yaralandı.
The Daily Star gazetesinin haberinde, tekstil işçileri, yerel bir giyim fabrikasının kapatılmasını ve işten çıkarmaları protesto etti.
Polisin, işçilere müdahalesi sonucu arbede çıktı. Olayda 2 kişinin polisin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.
Yaralanan 15 ve 17 yaşlarındaki iki kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Gösterilerde, 2 polis aracının da kundaklandığı aktarıldı.
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