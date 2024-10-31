Bangladeş'te Tekstil İşçileri Protesto Etti

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Bangladeş'te polisin işten çıkarmaları ve sektördeki küçülmeyi protesto eden tekstil işçilerine müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

The Daily Star gazetesinin haberinde, tekstil işçileri, yerel bir giyim fabrikasının kapatılmasını ve işten çıkarmaları protesto etti.

Polisin, işçilere müdahalesi sonucu arbede çıktı. Olayda 2 kişinin polisin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 15 ve 17 yaşlarındaki iki kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Gösterilerde, 2 polis aracının da kundaklandığı aktarıldı.