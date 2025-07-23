Bangladeş'te Ulusal Yas Günü İlan Edildi

DAKKA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir itfaiye ve sivil savunma istasyonunun önünde yarıya indirilen bayraklar görülüyor, 22 Temmuz 2025.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının bir okul kampüsüne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş hükümeti uçak kazasının ardından salı günü ulusal yas günü ilan etti. Ulusal yas kapsamında ülke genelindeki tüm hükümet, yarı hükümet, özerk kurumlar ve eğitim kurumlarının yanı sıra Bangladeş'in yurtdışındaki temsilciliklerinde de ulusal bayraklar yarıya indirildi. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)