Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda azınlıklara yapılan saldırılara önlem

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Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda azınlıklara karşı yapılan saldırılar sonrasında ülkedeki geçici hükümet, bu toplulukların güvenliğinin sağlanması için daha fazla önlem alma kararı verdi.

Bangladeş'teki geçici hükümetin din işleri danışmanı Khalid Hossain, yerel basına yaptığı açıklamada, dini yerler ve azınlıklara ait evlere yapılan saldırıların arkasındaki "suçluların" adalete teslim edileceğini söyledi.

Bangladeş'in barış ülkesi olduğunu aktaran Hossain, geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un da azınlık temsilcileriyle yarın bir araya geleceğini duyurdu.

Hossain, geçici hükümetin saldırıya uğrayan yerlerdeki hasarların listesini çıkardığını belirterek, azınlıklara acil güvenlik desteği sağlanması amacıyla yardım hattı oluşturulduğunu ifade etti.

Hossain ayrıca, ülke genelindeki imamlara vaazlarında dini uyum ve azınlık hakları konularını ele almaları yönünde mektup da gönderildiğini aktardı.

Bu arada, Hindistan da ülke içerisinde Bangladeş asıllı 2 Hindu'nun saldırıya uğraması üzerine Bangladeş'ten ülkedeki Hinduların güvenliğine ilişkin önlem almasını talep etti.

Bangladeş'te 5 Ağustos'ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından 52 bölgede azınlıklara karşı 205'ten fazla saldırı yaşandığı ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.