 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında en az 1040 mülteci çadırı tamamen yandı. Yangın nedeniyle 5-6 bin mülteci evsiz kaldı. Yangının sabotajdan kaynaklandığı iddia edildi. Bangladeş halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bangladeş\'teki mülteci kampında çıkan yangında 1000\'den fazla çadır kül oldu
07.01.2024 - 14:37,
Abone Ol

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadırın kül olduğu bildirildi.

Cox's Bazar İtfaiye Müdür Yardımcısı Atish Chakma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre en az 1040 mülteci çadırının tamamen yandığını bildirdi.

Chakma, bölgeye sevk edilen 8 itfaiye ekibinin yangını söndürmeyi başardığını, olayda can kaybının bildirilmediğini kaydetti.

Yakınları yangında mağdur olan Arakanlı Müslüman Muhammed Rezuwan Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta 1200'den fazla çadırın yandığı yönünde haber aldıklarını belirterek, yangın nedeniyle 5-6 bin mültecinin evsiz kaldığını söyledi.

Khan, yangının sabotajdan kaynaklandığını savunarak, bazı Myanmarlı isyancı grupları mülteci kamplarında üstünlük kurmaya çalışmakla suçladı.

Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiser Yardımcısı Samsud Doza ise durumu yerinde incelediklerini, mültecilere barınma, gıda ve giyecek sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangladeş, evsiz, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu - Son Dakika


15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement