Bangladeş'teki sellerde 1800'den fazla kişi hastalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'teki sellerde 1800'den fazla kişi hastalandı

Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan seller, 1800'den fazla kişinin pis su kaynaklı hastalıklara yakalanmasına neden oldu. İshal ve cilt rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden sağlık çalışanları, hastalara ulaşmak için botlarla çaba sarf ediyor. Tahliye çalışmalarının devam ettiği bölgede hala 100 binden fazla kişinin evleri su altında bulunuyor.

27.06.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller, 1800'den fazla kişinin kirli su kaynaklı hastalıklara yakalanmasına yol açtı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Moulvibazar bölgesindeki sağlık çalışanları, sel bölgesindeki 1800'den fazla kişinin ishal ve cilt rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli pis su kaynaklı hastalıklara yakalandığını tespit etti.

Bu hastalıklar nedeniyle bugüne kadar ölen olmadığını açıklayan yetkililer, sağlık çalışanlarının hastalara botlarla ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Yetkililer, tahliye çalışmalarının sürdüğü Moulvibazar'da 100 binden fazla kişinin evlerinin halen su altında olduğunu bildirdi.

Bangladeş'in Cox's Bazar ve Moulvibazar bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda 20 Haziran'da sel ve toprak kayması meydana gelmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki sellerde 1800'den fazla kişi hastalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'teki sellerde 1800'den fazla kişi hastalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement