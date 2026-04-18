Bangladeş'ten Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş'ten Diplomasi Vurgusu

18.04.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Dış İlişkiler Danışmanı Kabir, Orta Doğu'daki gerilimler için diplomasiye dikkat çekti.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/EMİRHAN DEMİR - Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın Dış İlişkiler Danışmanı Humayun Kabir, diplomasinin "dünyanın elindeki en büyük araç" olduğunu vurgulayarak, diyaloğun ve arabuluculuğun yoğunlaştırılmasıyla Orta Doğu'daki gerilimde çözüme ulaşılabileceğini söyledi.

Humayun Kabir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF gibi platformların, küresel siyaset nedeniyle sık sık ayrışan dünyada diyalog zemininin oluşturulmasında rol oynadığını vurgulayan Kabir, "Bu tür zorlukları atlatmanın tek çözümü diplomasi. Şu an dünyanın sahip olduğu en büyük araç bu." dedi.

Kabir, Bangladeş'in Orta Doğu'daki savaş dahil her tür gerilimin diplomasiyle çözülmesine yönelik duruş sergilediğini aktararak, bölgedeki vatandaşlarının güvenliği için resmi makamlarla iletişimde olduklarını belirtti.

Orta Doğu'daki savaşın, doğrudan dahil olmayan tarafları dahi etkilediğini söyleyen Kabir, "Eğer diplomasi yoğunlaştırılabilirse bence çok yakında bir çözüme ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Kabir, bu bağlamda, Pakistan'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.

Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Bangladeş'in tarihi boyunca Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Kabir, bundan sonraki ortaklığın da "kapsayıcı" ve "stratejik" olacağını söyledi.

Bangladeş'te şubatta Başbakan Rahman liderliğinde yeni hükümet kurulduğunu hatırlatan Kabir, "Şimdi Türkiye ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmak, yeni ufuklara taşımak istiyoruz." dedi.

Başbakan Rahman'ın Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediğini? aktaran Kabir, ticaret ve yatırım hacmini de artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kabir, Ankara ile Dakka arasındaki işbirliği konusunda birçok fırsat olduğuna işaret ederek, stratejik işbirliği alanlarına savunma ve teknolojiyi örnek gösterdi.

İki ülke arasında gıda sektöründe, eğitim alanında ve kültürel anlamda da işbirliği yapılabileceğini aktaran Kabir, Türkiye'ye işgücü ihracatı yapmayı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Kabir, "Her iki ülkenin de siyasi liderliğinin iyi niyetiyle ilişkilerin derinleşeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Bangladeş, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:59:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Bangladeş'ten Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.