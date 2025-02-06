Bangladeş'ten Hindistan'a Protesto Notası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'ten Hindistan'a Protesto Notası

Bangladeş\'ten Hindistan\'a Protesto Notası

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'daki açıklamaları sonrası diplomatik protesto gönderdi.

06.02.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'da canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası bu ülkeye protesto notası gönderdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada partisi Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine, Bangladeş'teki geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, gazetecilere açıklama yaptı.

Hossain, Hasina'nın faaliyetleri gerekçesiyle Hindistan diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve bu ülkeye protesto notası gönderildiğini belirtti.

Daha önceden de Hindistan'dan Hasina'nın bu tür faaliyetlerde bulunmaması için önlem alınmasını talep ettiklerini kaydeden Hossain, Yeni Delhi'den henüz cevap almadıklarını aktardı.

Hossain ayrıca, Hasina'nın açıklamalarını "saldırgan" olarak niteleyerek Bangladeşli gençlerin duygularını "incitmiş olabileceğini" belirtti.

Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlemişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Hindistan, Bangladeş, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Hindistan'a Protesto Notası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 01:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'ten Hindistan'a Protesto Notası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.