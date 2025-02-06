Bangladeş\'ten Hindistan\'a Protesto Notası

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Bangladeş, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'da canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası bu ülkeye protesto notası gönderdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada partisi Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine, Bangladeş'teki geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, gazetecilere açıklama yaptı.

Hossain, Hasina'nın faaliyetleri gerekçesiyle Hindistan diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve bu ülkeye protesto notası gönderildiğini belirtti.

Daha önceden de Hindistan'dan Hasina'nın bu tür faaliyetlerde bulunmaması için önlem alınmasını talep ettiklerini kaydeden Hossain, Yeni Delhi'den henüz cevap almadıklarını aktardı.

Hossain ayrıca, Hasina'nın açıklamalarını "saldırgan" olarak niteleyerek Bangladeşli gençlerin duygularını "incitmiş olabileceğini" belirtti.

Bangladeş'te bir grup protestocu, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlemişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.