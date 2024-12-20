Banu Parlak Davasında Savcı Görüşünü Açıkladı

Güncel

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin son görüşünü açıkladı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 5 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, müşteki Banu Parlak'ın, iş yerine silahla saldırı düzenlenmeden önce sanık Dilan Polat'la husumetli olduğu, Polat'ın sosyal medya hesabından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğunu belirtti.

Mütalaada, bu husumet nedeniyle sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşıları Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu ifade edilerek, Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne ait hücre evinde sanık Batuhan İnci'ye talimat verdiği, sanığın da eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği kaydedildi.

Olayı gerçekleştirmek için plan yapan sanıkların "Banu Parlak Güzellik Salonu" isimli iş yerine aynı gün 2 ayrı saldırı düzenleyerek silahla ateş ettikleri anlatılan mütalaada, iş yerinin hasar gördüğü ve sanıkların olay yerinden kaçtıkları aktarıldı.

Sanıkların olay sonrası kaldıkları evde silahlarla yakalandıkları belirtilen mütalaada, sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu ve Onur Abiç'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

Mütalaada, müşteki Banu Parlak şikayetten vazgeçtiği için tüm sanıklar yönünden "mala zarar verme" suçundan düşme kararı verilmesi istendi.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu hakkında ise farklı suçlardan 5 yıl 6'şar aydan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada firari sanıklar Barış Boyun, Batın Can Gökdemir ve Beratcan Gökdemir'in ise dosyalarının ayrılması istendi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtiliyor.

İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari elebaşlarından Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade ediliyor.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından iki yıl dörder aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batın Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8 yıl dörder aydan 23'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat için de farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.