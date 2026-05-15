Bardem'den Nekbe Mesajı

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği, 1 milyona yakın kişiyi yerinden ettiği 1948'de yaşanan ve "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anılan günün yıldönümünde paylaştığı mesajda konuştu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundaki hesabı, İspanyol aktör Bardem'in Oscar'a aday gösterilen ve Filistin konulu "All That's Left Of You (Senden Geriye Kalan) filminin BM temsilcilerine gösterimi sırasında yaptığı görüntülü mesajını paylaştı.

Bardem mesajında, Filistin halkının uzun yıllardır İsrail'in soykırım ve etnik temizlik politikalarına karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, "Filistin halkının yok sayılmaya karşı bir asrı aşan mücadelesini kendi topraklarında kalma ve zengin kültürlerini yaşatarak bir halk olarak varlığını sürdürme yönündeki kararlılığını ve güçlü iradesine" övgüde bulundu.

Filistinli bir ailenin 1948'deki Nekbe'den sonra üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan Senden Geriye Kalan filmi, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de soykırım uygularken işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin halkına baskılarını ve katliamlarını sürdürüyor.