Barış Akarsu'nun Babasından Duygusal Açıklamalar: 'O Varken Hayal Kuruyordum'

'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanınan Barış Akarsu, 2007'de trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Babası Selahattin Akarsu, Instagram sayfası 'Beraberkeşifteyiz'de yaptığı açıklamalarda acısını ve özlemini paylaştı. 'Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy'de. En garibanı bendim ama Barış'la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim. O varken hayal kuruyordum' dedi.

Barış'ın doğaya ilgisine değinen Akarsu, 'Antik yerleri gezmeyi severdi, salaş ortamları çok beğenirdi. Doğadaki her şeye, özellikle hayvanlara büyük sevgisi vardı' ifadelerini kullandı. Deniz hayalini anlatarak, 'Bana hep 'Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım' derdi' diye ekledi.

Barış Akarsu'nun isminin kökenini de açıklayan baba Akarsu, 'Barış doğduğunda evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çalınırdı, ama adının kaynağı UNESCO'dur. 1979'da UNESCO o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim' dedi.

29 Haziran 1979'da Amasra'da doğan Barış Akarsu, müzikle erken yaşta tanıştı ve 2004'te 'Akademi Türkiye' yarışmasını kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Rock müziğe Anadolu melodilerini katarak farklı bir tarz yarattı. Sahne performansları ve samimi duruşuyla milyonların gönlünde taht kurdu, ancak genç yaşta kaybı derin bir üzüntü yarattı.