Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Akarsu'nun Babasından Duygusal Açıklamalar: 'O Varken Hayal Kuruyordum'

11.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, Instagram'da oğlu ile ilgili anılarını paylaşarak özlemini dile getirdi. Barış'ın doğaya olan sevgisi ve müzik kariyerine dair duygusal ifadelerine yer verdi.

'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanınan Barış Akarsu, 2007'de trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Babası Selahattin Akarsu, Instagram sayfası 'Beraberkeşifteyiz'de yaptığı açıklamalarda acısını ve özlemini paylaştı. 'Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy'de. En garibanı bendim ama Barış'la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim. O varken hayal kuruyordum' dedi.

Barış'ın doğaya ilgisine değinen Akarsu, 'Antik yerleri gezmeyi severdi, salaş ortamları çok beğenirdi. Doğadaki her şeye, özellikle hayvanlara büyük sevgisi vardı' ifadelerini kullandı. Deniz hayalini anlatarak, 'Bana hep 'Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım' derdi' diye ekledi.

Barış Akarsu'nun isminin kökenini de açıklayan baba Akarsu, 'Barış doğduğunda evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çalınırdı, ama adının kaynağı UNESCO'dur. 1979'da UNESCO o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim' dedi.

29 Haziran 1979'da Amasra'da doğan Barış Akarsu, müzikle erken yaşta tanıştı ve 2004'te 'Akademi Türkiye' yarışmasını kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Rock müziğe Anadolu melodilerini katarak farklı bir tarz yarattı. Sahne performansları ve samimi duruşuyla milyonların gönlünde taht kurdu, ancak genç yaşta kaybı derin bir üzüntü yarattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Barış Akarsu, Instagram, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:31:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.