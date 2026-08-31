Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü O.A. hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik Mevkisinde O.A. (26) idaresindeki 16 BNR 368 plakalı otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan O.A. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

10:26
Fenerbahçe’den McTominay bombası 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Paranın kaynağını açıkladı
Paranın kaynağını açıkladı
09:45
İstanbul’da polisten dikkat çeken uygulama Uyarı bu kez havadan geldi
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 10:34:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement