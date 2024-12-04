Barnier: Hükümet Düşmeyecek

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Fransa Başbakanı Michel Barnier, muhalefetin gensoru önergelerine rağmen hükümetinin düşmeme ihtimali olduğunu söyledi.

Fransız TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınına katılan Barnier, muhalefetin hükümete karşı sunduğu gensoru önergelerini değerlendirdi.

Başbakanlık koltuğuna 3 ay önce oturan Barnier, bugün yerel saat ile 16.00'da Mecliste görüşülecek gensoru önergesine rağmen hükümetinin düşmeme ihtimali olduğunu belirtti.

Barnier, hala başbakan kalmasının mümkün olduğunu dile getirerek, vekilleri sorumlu davranmaya çağırdı.

Solcu ittifakı Yeni Halk Cephesinin (NFP) sunduğu önergede hükümeti aşırı sağın "en menfur takıntılarına" boyun eğmekle itham ettiğine atıfta bulunan Barnier, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin solcuların önergesine destek vereceğini duyurması hakkında şunları kaydetti:

"RN seçmeninin, siyasi oluşumlarının bu gensoru önergesine oy vermesini istediğini düşünmüyorum. İnsanlar istikrar istiyor. (RN seçmeni) Kendilerine saygı duyulduğunu hissetmeyecek."

Barnier, hükümetinin, 2025 bütçesi konusunda çaba sarf ettiğini savunarak, "Düşük emeklilik maaşlarını enflasyona endeksleyerek, güvence altına almaya karar verdik." dedi.

Bütçeyle ilgili herhangi bir pazarlık yapmayı veya şantaja boyun eğmeyi reddettiğini dile getiren Barnier, RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in 2025 bütçesiyle ilgili taleplerinde "bir nevi aşırıya kaçtığı" değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, henüz konuşma yapmamışken solcuların hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladığını, solcularla konuşmanın pek mümkün olmadığını söyledi.

Fransa Başbakanı, "Fransa'nın kaybettiği istikrara yeniden kavuşması için belki de (göreve) devam etmeliyim." dedi. Barnier, hükümetin düşmesi durumunda yeniden başbakan olarak atanma ihtimalinin bir anlamı olmayacağını savundu.

Muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesi sundu

Meclisin en büyük ittifakı solcu NFP, 185 vekille beraber 2 Aralık'ta hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamıştı.

Aşırı sağcılar, yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek vermiş ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamamıştı.

Fransız aşırı sağcılar ve müttefiklerinden oluşan toplam 140 vekil, Barnier'nin Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergelerini sunmuştu.

RN ayrıca solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini kaydetmişti.

Aşırı sağcıların ve solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde, merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir.

NFP bünyesindeki sosyalistlerin gensoru önergesine destek vermemesi veya aşırı sağın, sol ittifakının önergesine vereceği desteğinden vazgeçmesi durumunda, hükümet düşmeyebilir.

Fransa'da hükümetin düşmesi için 577 sandalyeli Mecliste görev alan 289 vekilin gensoru önergesini desteklemesi gerekiyor.