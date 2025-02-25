Baro Başkanı Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve Genel Sekreter İhsan Tolga Duruoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve Genel Sekreter İhsan Tolga Duruoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin detayları Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadeler ile paylaştı:

"Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve Genel Sekreter İhsan Tolga Duruoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Yargının üç sacayağından biri olan, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."