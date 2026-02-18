Barrack'tan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack'tan Ramazan Mesajı

18.02.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Elçisi Barrack, ramazan dolayısıyla Türkiye ve Suriye'yi kutlayarak barış temennisinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ramazanın gelişi vesilesiyle Türkiye, Suriye ve tüm bölge halkını kutladı.

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Oruç, dua, merhamet ve yenilenme" ayı olarak değerlendirdiği ramazan ayının gelişi münasebetiyle Türkiye, Suriye ve tüm bölge geneline tebriklerini sunan Barrack, ramazanın adalet ve barışa ihtiyacı hatırlattığını belirtti."

Barrack, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer dinlere mensup kişilerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir bölgede bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zaman ve koşullarla sınanmış olsa da, o köklü bir arada yaşama ruhu, hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu bir dünyada nelerin mümkün olabileceğine dair bir örnek teşkil ederek bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor."

Suriye'de istikrarın inşa edildiği, uzlaşının güçlendirildiği ve yaraların sarıldığı bir dönemde, ramazanın gönülden dinlemeye, anlaşmazlıklarda dahi nezaketi sürdürmeye ve herkesin güven ve özgürlük içinde yaşayacağı bir gelecek için çalışmaya davet ettiğine işaret eden Barrack, ramazanın tüm halklar arasında umuda yol açması temennisinde bulundu.

Barrack, "Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları ve yaptığınız hayırları kabul buyursun, hepimizi daha fazla hoşgörü, merhamet ve beraberliğe yöneltsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrack'tan Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Barrack'tan Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.