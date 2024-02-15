Bartın Belediye Başkanı Kırtepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Kırtepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bartın Belediye Başkanı Kırtepe Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Kırtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fırıncıoğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti ve belediye hizmetlerine daha kolay erişim sağlamak amacıyla halk buluşmalarının devam edeceğini belirtti.

15.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Kırtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Halk buluşmaları kapsamında Kırtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerine işaret eden Fırıncıoğlu, "Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak için çözüm odaklı hizmeti, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu kapsamda Kırtepe Mahallesi'ni ziyaret ettik. Daha güzel bir Bartın için çıkmış olduğumuz bu yolda, bizleri misafir eden mahallesi sakinlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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