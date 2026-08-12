Bartın'da Denize Giriş Yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın'da 13 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.
BARTIN Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.
Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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