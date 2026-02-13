Bartın'da Ev Yangını

BARTIN'ın Hanyeri köyünde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Hasankadı beldesine bağlı Hanyeri köyünde meydana geldi. Rasim Akbağ'ın yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan Akbağ kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir saatte kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,