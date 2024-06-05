Bartın\'da Filistinli Anneler İçin Eylem Düzenlendi

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Bartın'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in 8 aydır havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'nde evlatlarını kaybeden Filistinli anneler için eylem düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları çadırlarda kadınlar, 15 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiği Gazze'de zorlu koşullar altında yaşayan anneler için 3 gün nöbet tuttu. Alanda ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Funda Nakipoğlu, 8 aydan bu yana Gazze'den gelen yürek burkan haberlerle sarsıldıklarını söyledi.

Nakipoğlu, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediklerini belirterek, işgalci İsrail'i lanetlemek, Filistin halkının haklı davasına destek olmak için bir araya geldiklerini anlattı.

Kendi topraklarında barış ve huzurdan başka bir şey istemeyen Filistinli kardeşlerinin, İsrail'in acımasız saldırılarıyla katledildiğini anlatan Nakipoğlu, "Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller, her gün yeni bir katliam haberiyle sarsılıyor, insanlığın bu vahşete sessiz kalışını dehşetle izliyoruz. Biz, 'Bartın Anneleri' olarak, annelik duygularımızla haykırıyoruz; Gazze'de yaşananlar bir insanlık suçudur. Çocuklarımızın cansız bedenlerini kucağında ağlayan annelerin feryatları vicdanlarda yankılanmalıdır. Onların bu haklı çığlığına kulak tıkamak, insanlıktan nasibini almamış olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nakipoğlu, Gazze'de soykırım yaşandığını, hastanelerin, okulların, camilerin bombalandığını ancak dünyanın bu katliamı sessizce izlediğini dile getirerek, "ABD ve Avrupa, sözde medeniyetiyle bu vahşete seyirci kalıyor. İslam ülkeleri ise yetersiz tepkilerle yetiniyor." dedi.

Bu meydandan tüm dünyaya seslendiklerini dile getiren Nakipoğlu, şöyle devam etti:

"Gazze'deki katliamı durdurun. Masum insanların yaşama hakkını korumak insanlık görevidir. Bunun için acilen harekete geçilmelidir. Filistin'de kalıcı barışın tesisi için İsrail'in hukuksuz işgaline son verilmeli, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve onurlu yaşamaları sağlanmalıdır. Uluslararası toplum bu konuda üzerine düşeni yapmalı ve İsrail'e gerekli yaptırımları uygulamalıdır."

Nakipoğlu, "Bartın Anneleri" olarak mazlumun yanında olmaya, yaşanan insanlık dışı zulme karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.