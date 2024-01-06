 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti

Bartın'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mavi bayraklı İnkum plajına akın etti. İncecik kumu ve koruma altındaki kum zambakları ile ünlü plaj, hava sıcaklığının 20 derece olduğu bir günde tercih edildi. Önümüzdeki hafta ise bölgede soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor.

06.01.2024 - 16:12,
Abone Ol

BARTIN'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mavi bayraklı İnkum plajına akın etti, kumsalda yürüyüş yapıp, top oynadı.

Kumsalındaki incecik kumu ve koruma altındaki kum zambakları ile mavi bayraklı İnkum plajı, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların tercihi oldu. Beldede öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. 3 kilometre uzunluğundaki sahile gelenler, yürüyüş yapıp top oynadı. Çocuklar da kumsaldaki oyun parkında ve sahil kenarında koştu.

Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki hafta bölge genelinde soğuk hava ve kar yağının etkili olacağını belirtti.

Bartın\'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hava Durumu, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement