Bartın\'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler İnkum Plajına Akın Etti

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

BARTIN'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mavi bayraklı İnkum plajına akın etti, kumsalda yürüyüş yapıp, top oynadı.

Kumsalındaki incecik kumu ve koruma altındaki kum zambakları ile mavi bayraklı İnkum plajı, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların tercihi oldu. Beldede öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. 3 kilometre uzunluğundaki sahile gelenler, yürüyüş yapıp top oynadı. Çocuklar da kumsaldaki oyun parkında ve sahil kenarında koştu.

Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki hafta bölge genelinde soğuk hava ve kar yağının etkili olacağını belirtti.