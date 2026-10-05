Bartın\'da ormanda rahatsızlanan İbrahim Karakaş (61) köye 3 km mesafede ölü bulundu

BARTIN'da İbrahim Karakaş (61), kestane toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.

Olay, Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş, bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek cep telefonuyla ailesini aradı. Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı akşam saatlerinde, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ölü olarak buldu. İbrahim Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.