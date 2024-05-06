Bartın\'da otomobilin anne ve bebeğe çarptığı anlar kamerada

Bartın'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebeğine çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gölbucağı Mahallesi Köksal Toptan Lisesi kavşağında bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile bebeğine otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve bebeği, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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