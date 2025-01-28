Bartın'da Sahte Sağlık Raporu İle 17 Kişi Gözaltına Alındı

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BARTIN'da sahte sağlık raporu düzenlediği iddia edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezinde ve Amasra ilçesinde eş zamanlı baskın düzenledi. Sahte sağlık raporu düzenleyen, başka kişilere ait kan ve idrar örnekleri kendisine ait gibi gösteren, iş vaadiyle menfaat sağlayan 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında sağlık çalışanlarının da olduğu bildirilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.