Bartın\'da Trafik Kazası: 5 Genç Hayatını Kaybetti

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Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 genç toprağa verildi.

Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren sürücü Berkan Kaya (22) ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandı.

Odabaş'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Çaydüzü Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından gencin cenazesi, Çaydüzü Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Baba Necip Odabaş'ın tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülürken, törene gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden diğer gençlerin cenazelerinin ise Tekkeönü ve Tabanözü köyleri ile Abdipaşa beldesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç (44) idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile Berkan Kaya yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Odabaş, Çomak, Uğuz ve Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.