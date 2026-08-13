Bartın'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bartın'da devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Arslan (66) yaşamını yitirdi.

Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çöpbey köyünde tarladan evine dönen Hüseyin Arslan'ın (66) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapan Arslan'ın, emekli olmasının ardından köye yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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