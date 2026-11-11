Bartın'ın Uzunöz köyünde kedinin devirdiği soba 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde çıkan yangının, kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halının tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.
Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye erleri söndürdü.
Uzunöz köyünde E.Ç'ye ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının, kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu halının tutuşmasıyla başladığı belirlendi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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