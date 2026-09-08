Bartın İnkumu'nda tekne gezintisinde yunusları cep telefonuyla kaydetti
Bartın'ın İnkumu açıklarında gezi teknesiyle denize açılan Mutlu Uyan, yaklaşık 100 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüleyen Uyan, o anları ölümsüzleştirdi.
BARTIN'ın İnkumu açıklarında Mutlu Uyan, denize açıldığı gezi teknesinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.
İnkumu açıklarında, dün akşam teknesiyle gezintiye çıkan Mutlu Uyan, yaklaşık 100 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzen yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre sonra yunuslar gözden kaybolurken, Uyan, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bartın İnkumu'nda tekne gezintisinde yunusları cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?