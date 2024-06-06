Bartın Irmak Islahı Projesi İçin İmza Kampanyası Sonuçlandı - Son Dakika
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Bartın Irmak Islahı Projesi İçin İmza Kampanyası Sonuçlandı

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Bartın Irmağı İnisiyatifi'nin başlattığı imza kampanyasında toplanan 7 bin imzalı dilekçe, Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu.

06.06.2024 18:04  Güncelleme: 18:24
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(ANKARA) - Bartın'da yapımı devam eden Bartın Irmak Islahı Projesi'nin durdurulması için başlatılan imza kampanyasında toplanan dilekçeler, Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu. Bartın Irmağı İnisiyatifi adına konuşan Mimarlar Odası Bartın Temsilcisi Selda Çelikyay, "Bartın halkı çevreye sahip çıkmanın sadece çiçek, böcek, resim olmadığını verdiği imzalarla itiraz ederek göstermiştir" dedi.

Bartın Irmağı İnisiyatifi'nin Bartın Irmak Islahı ve Yan Kolları Projesi'nin durdurulması için başlattığı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü itibarıyla sona eren imza kampanyasında toplanan 7 bin imzalı dilekçe, Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne verildi. Bartın Belediyesi, meslek ve ticaret odaları, Bartın Barosu, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile siyasi partilerin destek verdiği kampanyanın son gününde, Bartın Irmağı İniyasitifi adına Mimarlar Odası Bartın Temsilcisi Selda Çelikyay konuştu. Çelikyay, şunları söyledi:

"Bartın halkı çevreye sahip çıkmanın sadece çiçek, böcek olmadığını verdiği imzalarla itiraz ederek göstermiştir"

"27 Mayıs'ta Yalı'da başlattığımız imza kampanyamız 5 Haziran Dünya Çevre Günü itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. Bartın halkı çevreye sahip çıkmanın sadece çiçek, böcek, resim olmadığını verdiği imzalarla itiraz ederek göstermiştir. Bartın halkına verdiği destek, Eğitim-Sen emekçilerine gösterdiği emek ve mesai için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kamuoyunda işin bittiğine dair oluşan algı yanıltıcıdır. Yalı'daki çalışma projenin birinci etabı olup projenin tamamı 5 etaptan oluşmakta, ırmağın karşı yakasını ve Boğaz mevkisini de kapsamakta olup limana kadar toplam 16 kilometre uzunluğunda bir kanal projesi niteliğindedir.

Avrupa ülkeleri gibi 100 yıllık öngörüyle ve bu değerleri dikkate alarak proje çalışma yapılsaydı şu an 3 metre olan duvar ve cam yüksekliği 1 metreye inecekti. Irmak yatağında hiçbir çalışma yapmadan, barajları tam kapasite çalışır hale getirmeden, bilim kurulu raporunu beklemeden eski belediye yönetimiyle yapılan apar topar bu çalışmalar kamuoyunu rahatsız etmiştir.

"7 bin imza toplandı"

Gençlerin ve kadınların yoğun katılımıyla Bartın'ı tanıyan, seven hiç kimsenin hayali olmayan bu ırmak projesine itiraz dilekçelerimiz Irmak İnisiyatifi tarafından Bartın halkının sesi duyuluncaya ve insan aklı, duygusu yapay zekaya galip gelinceye kadar devam edecektir."

Bartın Irmağı İnisiyatifi temsilcileri tarafından toplanan 7 bin imza, el arabasıyla Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bartın Irmak Islahı Projesi İçin İmza Kampanyası Sonuçlandı - Son Dakika

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