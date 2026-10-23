Bartın Kozcağız'da 650 bin lira motosiklet borcu cinayetinde zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Kozcağız'da 650 bin lira motosiklet borcu cinayetinde zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Kozcağız'da motosiklet satışından doğan 650 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, 20 Ekim'de Ustaoğlu köyündeki dere yatağında başından vurulmuş halde bulunan arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklandı.

Bartın'da motosiklet satışından dolayı 650 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında Murat Barışık'ın (35) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ç'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ö.Ç. tutuklandı.

Olay

Ustaoğlu köyündeki dere yatağında 20 Ekim'de, Murat Barışık, (35) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında??????? olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ç. jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Araştırma sonucu, motosiklet satışından 650 bin lira alacağı bulunan şüpheli Ö.Ç'nin, borcunu ödemediği gerekçesiyle aynı köyde yaşayan Barışık'ı öldürdüğü belirlenmiş ve soruşturma kapsamında şüphelinin, olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği, tabancasını burada sakladığı ve olay günü de Barışık'ı bölgeye çağırarak ensesine bir el ateş ettiği değerlendirilmişti.

Öte yandan şüphelinin öldürdüğü Barışık'ı, motosikleti, cep telefonunu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı dereye attığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA
MotosikletGüvenlik3. SayfaKozcağızBartınGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:20
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, “Görüşelim“ diye davet etmedim
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:51:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın Kozcağız'da 650 bin lira motosiklet borcu cinayetinde zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei